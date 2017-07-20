Президентом Индии стал Рам Натх Ковинд
Рам Натх Ковинд, которого выдвинула правящая Бхаратия джаната парти (БДП, Индийская народная партия), избран новым президентом Индии. Об этом сообщила избирательная комиссия. По информации телеканала NDTV, Ковинд набрал более 65% голосов выборщиков.
Ковинд стал 14 президентом страны с 1950 года, когда в Индии был введен президентский пост Кроме того, Ковинд стал вторым президентом-выходцем из далитов - так называют в Индии членов низших каст неприкасаемых.
Полномочия действующего президента страны Пранаба Мукерджи истекают 24 июля, избранный глава государства вступит в должность на следующий день.
Рам Натх Ковинд родился 1 октября 1945 года в Соединенных провинциях Британской Индии (ныне штат Уттар- Прадеш) в семье далитов (так в Индии называют касты неприкасаемых, которые в традиционном индуизме считаются низшими). Получил степень бакалавра коммерции и права в Университете Канпура, затем 16 лет работал адвокатом в Высоком суде Дели и Верховном суде страны.