Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 20-07-17

ЕРЕВАН, 20 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 20 июля, курс доллара США вырос на 0.08 драмa и составил 478.62 драм. Курс евро сократился на 1.20 драмa и составил 550.51 драм. Курс российского рубля не изменился и снова составил 8.10 драм. Курс британского фунта сократился на 2.91 драмa и составил 620.39 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 24.73 драмa и составила 19114.19 драм. Цена серебра выросла на 0.97 драмa и составила 249.75 драм. Цена платины сократилась на 28.39 драмa и составила 14233.89 драм.