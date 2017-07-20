Азиатские индексы выросли - 20-07-17

ТОКИО, 20 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 20 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.62% и составил 20144.59 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.69% и составил 1633.01 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.43% и составил 3244.87 пункта, а HANG SENG вырос на 0.26% и составил 26740.21 пункта.