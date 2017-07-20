Совет Европы обеспокоен содержанием правозащитников в тюрьмах в Турции

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд в телефонном разговоре с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом выразил обеспокоенность ситуацией с содержанием в турецких тюрьмах известных правозащитников, говорится в поступившем в распоряжение РИА Новости заявлении генсека.



"Вчера вечером я провел телефонный разговор с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом, с которым обсудил последние события в стране", — отмечается в документе. Ягланд напомнил о годовщине попытки госперевоврота в стране и "поделился своими глубокими опасениями относительно ситуации с Нурье Гюльменом (академиком) и Семихом Озаккой (учителем)". По словам генсека, "оба содержатся в предварительном заключении и в настоящее время находятся в тяжелом состоянии из-за продолжающейся голодовки." Ягланд призвал к их освобождению. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

Генсек Совета Европы отметил, что также призывает Гюльмена и Озакшу прекратить голодовку. Он уверен в том, что правозащитники "должны хорошо себя чувствовать, чтобы эффективно защищать свои права". Ягланд выразил беспокойство и в связи с ситуацией с ожидающим решения суда директором "Amnesty International" в Турции Идилем Эзером.

Ягланд напомнил премьеру Турции о принципе Совета Европы, подтвержденном прецедентным правом Страсбургского суда, согласно которому "правозащитники должны иметь возможность свободно выполнять свою деятельность, не подвергаясь произвольным вмешательствам со стороны власти".



"Обвинения, связанные с терроризмом, должны подкрепляться серьезными и конкретными доказательствами, с тем чтобы не создавать атмосферу произвола, приводящую к страху, самоцензуре и пугающему влиянию внутри гражданского общества Турции", — отметил генсек.

"Турецкая судебная система должна применять принципы, установленные прецедентной практикой Страсбургского суда в отношении предварительного заключения", — уверен он.

Группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции в ночь с 15 на 16 июля 2016 года. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен. В Турции после мятежа были арестованы более 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 140 тысяч госслужащих.