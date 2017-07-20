Парламент Арцаха обсудил вопрос о созыве внеочередной сессии

В Национальном собрании Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) 20-го июля было созвано рабочее совещание, которое вел председатель парламент Ашот Гулян. В совещании приняли участие руководители постоянных комиссий, фракций НС и ответственные лица аппарата.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС НКР, руководитель парламента сообщил об инициативе правительства созвать 21-го июля внеочередную сессию

Инициатор заседания предложил во втором чтении представить на рассмотрение Национального собрания Судебный кодекс Республики Арцах, закон Республики Арцах "Об аудиторской палате" и сопровождающий законодательный пакет.

С сообщениями о подготовленности введенных в обращение проектов законов выступили руководители постоянных комиссий НС по государственно-правовым вопросам и по финансово-бюджетным вопросам и экономическому управлению.

Подводя итоги совещания, председатель парламента огласил постановление председателя Национального собрания о созыве 21-го июля в 11:00 внеочередной сессии парламента по инициативе Правительства.