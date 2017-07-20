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В Баку одежда иранского туриста с надписью «Армения» вызвала переполох


В Баку одежда иранского туриста вызвала переполох. Как передает Арменпресс со ссылкой на Minval.az, инцидент произошел в 28 Mall в Баку.

Турист в рубашке с надписью «Армения» вошел в торговый центр. После истерики окружающих охранники заставили туриста сменить одежду.



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