В Баку одежда иранского туриста с надписью «Армения» вызвала переполох
В Баку одежда иранского туриста вызвала переполох. Как передает Арменпресс со ссылкой на Minval.az, инцидент произошел в 28 Mall в Баку.
Турист в рубашке с надписью «Армения» вошел в торговый центр. После истерики окружающих охранники заставили туриста сменить одежду.
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