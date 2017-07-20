Мэру Еревана Тарону Маргаряну присвоено звание почетного гражданина Чартара

Президент Республики Арцах Бако Саакян и мэр Еревана Тарон Маргарян присутствовал на главном мероприятии, посвященном дню города Чартар.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, в рамках мероприятия, организованного в спортивно-культурном дворце Чартара имени Севака Гукасяна, была представлена история основания Чартара. Праздничное мероприятие сопровождалось народными песнями и танцами.

В рамках торжественной церемонии за вклад в развитие Чартара, мэр Чартара Артур Агабекян присвоил мэру Еревана Тарону Маргаряну звание почетного гражданина Чартара. Выразив благодарность за оценку, мэр Тарон Маргарян заверил, что сформированное между Ереваном и городом Чартар сотрудничество будет более крепким и расширенным, обеспечивая продолжительное развитие.

За эффективное сотрудничество между городами Ереван и Чартар, мэр Тарон Маргарян наградил мэра Чартара Артура Агабекяна Золотой медалью мэра Еревана.

Во время праздничного мероприятия Артур Агабекян присвоил звание почетного гражданина Чартара руководителю административного района Аван Еревана Манвелу Джавадяну. Депутат НС РА Роберт Саргсян был удостоен благодарственной грамоты мэра Чартара.

Стоит отметить, что по случаю праздника из Еревана в Чартар прибыли талже певцы и танцевальные коллективы, которые поздравят чартарцев концертной программой «Приветствует Ереван».

Праздничные мероприятия, посвященные дню Чартара, продолжатся до позднего вечера.