Мэр Еревана присутствовал на мероприятиях, посвященных дню города Чартар

Президент Республики Арцах Бако Саакян, мэр Степанакерта Сурен Григорян и находящийся с официальным визитом в Арцахе мэр Еревана Тарон Маргарян присутствовали на мероприятиях, посвященных дню города Чартар. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

Участники праздника возложили цветы к мемориалу, увековечивающему память жертв освободительной борьбы за свободу Арцаха, воздав дань уважения памяти воинам, отдавшим жизнь за Родину.Президент Республики Арцах, мэр Степанакерта и мэр Еревана ознакомились также с экспонатами выставки, открытой на территории, прилегающей к дворцу культуры Чартара. На выставке были представлены ковры компании «Карабах карпет», а также предметы рукоделия чартарцев.