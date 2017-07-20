Девять украинских военных погибли и пятеро ранены в Донбассе

На востоке Украины по предварительным данным, погибли девять военнослужащих вооруженных сил Украины и еще пятеро были ранены.

Как сообщает Арменпресс, об этом информирует Интерфакс передавая сообщение спикера Минобороны.

Он заявил, что противник в 4 утра открыл огонь из минометов, артиллерии, танков и систем "Град-П" ("Партизан") в районе Красногоровки.

Между тем, по данным из Донецка, за сутки в самопровозглашенной Донецкой народной республике зафиксировали 30 обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, три мирных жителя получили ранения.