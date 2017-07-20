Девять украинских военных погибли и пятеро ранены в Донбассе
На востоке Украины по предварительным данным, погибли девять военнослужащих вооруженных сил Украины и еще пятеро были ранены.
Как сообщает Арменпресс, об этом информирует Интерфакс передавая сообщение спикера Минобороны.
Он заявил, что противник в 4 утра открыл огонь из минометов, артиллерии, танков и систем "Град-П" ("Партизан") в районе Красногоровки.
Между тем, по данным из Донецка, за сутки в самопровозглашенной Донецкой народной республике зафиксировали 30 обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, три мирных жителя получили ранения.
09:03, 14.07.2017
Ереванский бестселлер 4/69: В рейтинговой таблице - книга «Невыносимая легкость бытия» Милана Кундеры
09:06, 26.06.2017
Предстоящие новости:26.06.2017
- 16:15 Мэр Еревана присутствовал на мероприятиях, посвященных дню города Чартар
- 16:13 Ключом к укреплению влияния РФ на Южном Кавказе политолог считает Армению
- 16:12 Девять украинских военных погибли и пятеро ранены в Донбассе
- 15:52 Малайзия запретила на радио и ТВ песню Despacito
- 15:43 ООН: смертность больных СПИДом с 2005 года сократилась почти в два раза
- 15:24 Министр по вопросам труда и соцобеспечения Армении Артем Асатрян доложил президенту Армении о проводимых в сфере реформах
- 15:19 Германия меняет политику в отношении Турции: Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала заявление министра ИД Зигмара Габриэля
- 14:59 Премьер-министр Армении Карен Карапетян требует прекратить урегулировать процедуры в вопросах предоставления лицензий и других документов
- 14:55 Арабские страны раскрыли список требований к Катару
- 14:47 Эрдоган хотел обменять журналиста Юджеля на двух генералов, сообщили СМИ
- 14:41 Любое лицо, посещающее Турцию, находится под угрозой: Министр ИД Германии Зигмар Габриэль
- 14:21 Триеннале «Стандарт» объединит работы искусствоведов в различных отраслях
- 14:19 Для выяснения обстоятельств смерти Рубена Погосяна ведется расследование
- 14:13 Политолог считает возможность возобновления широкомасштабных военных действий в НКР маловероятной
- 14:11 Бако Саакян принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню города Чартар.
- 14:09 Кувейт высылает 15 иранских дипломатов, сообщили СМИ
- 13:45 Россия продаст Ираку танки
- 13:41 В Кишиневе проходят митинги за и против смешанной избирательной системы
- 13:31 Мы хотим выиграть во всех матчах – будь то «Манчестер-Сити», «Реал» или Барселона»: Генрих Мхитарян
- 13:11 Вараздат Карапетян назначен на должность замминистра территориального управления и развития Армении
- 12:53 Армения присоединяется к Вашингтонскому соглашению о спасении и возвращении космонавтов
- 12:53 В Афганистане не менее 16 военных погибли при нападении талибов*
- 12:19 Правительство Армении подтвердило – в Армении перестанут продлевать срок действия паспортов старого образца
- 12:17 Страны ЕАЭС согласуют общий порядок установления тарифов на транспортировку углеводородов
- 12:13 Правительство Армении одобрило законопроект о соглашении с РФ об объединенной группировке войск
- 12:11 С августа наложение ареста на имущество или денежные средства хозяйствующих субъектов будет проводиться соразмерно их долгам
- 11:59 Выборы в Конституционную ассамблею Венесуэлы пройдут в режиме повышенной безопасности
- 11:54 Суд в Азербайджане приговорил блогера Лапшина к 3 годам тюрьмы
- 11:39 Мэр Еревана Тарон Маргарян навестил военнослужащих из Еревана
- 11:37 Премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил урегулировать вопросы незаконного использования природных ресурсов
- 11:21 Премьер-министр Армении Карен Карапетян требует прекратить проволочки и бюрократизм в вопросах предоставления лицензий и других документов
- 11:20 Кабмин Колумбии и сотрудники администрации президента подали в отставку
- 11:15 У сенатора Маккейна диагностировали опухоль мозга
- 11:09 Турция обвинила Германию во вмешательстве в ее внутренние дела
- 11:00 При содействии мэрии Еревана в Степанакерте продолжается строительство «Парка воинов-освободителей- Азатамартиков»
19:48, 13.07.2017
Просмотрели 2927 раз Члены Европейского парламента призвали Азербайджан прекратить использовать собственный народ в качестве живого щита
17:17, 13.07.2017
Просмотрели 1860 раз В Армении "Яндекс.Такси" будет предоставлять услуги вместе с мировым лидером сферы “Uber”
12:41, 14.07.2017
Просмотрели 1854 раз Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым не считает вероятной новую попытку военного переворота в стране
14:12, 14.07.2017
Просмотрели 1831 раз Цель сбора подписей в Европе – привлечение участия ЕС и прочих европейских структур к жизни народа Арцаха
13:13, 14.07.2017
Просмотрели 1811 раз Председатель НС Армении Ара Баблоян с официальным визитом отбывает в РФ