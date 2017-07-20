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Малайзия запретила на радио и ТВ песню Despacito


Песня Despacito, ставшая самой прослушиваемой в интернете, была запрещена  на государственном радио и телевидении в Малайзии.

Как сообщает Арменпресс, об этом информирует ТАСС со ссылкой на Associated Press.

По его словам, причиной запрета послужили жалобы населения на непристойный текст песни.

Песня пуэрториканцев Луиса Фонси и Дэдди Янки стала самой прослушиваемой в интернете - ее проиграли уже более 4,6 млрд раз.

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