ООН: смертность больных СПИДом с 2005 года сократилась почти в два раза

За последнее десятилетие мировое сообщество достигло позитивных сдвигов в борьбе со СПИДом, говорится в опубликованном в среду докладе Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС).

"В 2016 году 19,5 млн людей из 36,7 млн, живущих с ВИЧ, имели доступ к лечению, а связанная со СПИДом смертность уменьшилась с 1,9 млн в 2005 году до 1 млн в 2016 году", - говорится в документе.

Наибольшие успехи в борьбе с недугом достигнуты на юге Африки. На этот регион, напоминают авторы доклада, приходится более половины всех людей на планете, живущих с ВИЧ. С 2010 года смертность в регионе уменьшилась на 42%, а число новых случаев заражения - на 29%,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Основное внимание в докладе уделено программе по борьбе с ВИЧ/СПИД, получившей название "90-90-90". Цифры в названии программы - это показатели, которых планируется достичь: 90% живущих с ВИЧ должны будут знать о своем статусе, 90% людей, у которых диагностирована инфекция, будут получать антиретровирусную терапию, у 90% людей, прошедших эту терапию, будет наблюдаться подавление инфекции. По состоянию на 2016 год о своем статусе знали 70% живущих с ВИЧ, необходимое лечение получали 77%, а подавления инфекции удалось достичь в 82% случаев.