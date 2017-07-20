Армения увеличит штрафы за выброс мусора в неустановленных законным порядком местах , в том числе, в отношении водителей. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал министр территориального управления и развития Армении Давид Локян.



По его словам, в рамках программы "Чистая Армения" разработаны законодательные изменения, согласно которым предусматриваются достаточно жесткие административные штрафы за выброс мусора в незаконных местах.



"Мы предлагаем предусмотреть минимальный размер штрафа за незаконный выброс мусора в размере 16 тыс. драмов, а для крупных предприятий он будет достигать 200-300 тыс. драмов. Мы надеемся, что посредством подобных жестких административных методов мы сможем достичь определенного результата", - сказал Локян.

Как отметил министр, в Армении, к сожалению, еще не сформировалась культура, чтобы не выбрасывать мусор на дороге."Нельзя бросать пустые бутылки из окна автомобиля на трассе, а после покупок в магазинах выбрасывать пакеты вдоль дорог. Мы практически каждую неделю проводим очистительные работы вдоль основных трасс, в том числе в направлении Апарана, Севана, однако скопления мусора не прекращаются. Это говорит об отсутствии норм элементарного воспитания, и необходимо ввести данную культуру по охране окружающей среды", - сказал Локян.При этом министр отметил, что есть также проблема с недостатком мусорных урн, однако это не повод для выброса мусора в неположенных местах.Однако, по его словам, и эту проблему планируется решить, в частности, в следующем году планируется закупить около 10 тыс. мусорных урн, которые будут установлены в туристических, историко-культурных, природных и открытых зонах.Правительство Армении одобрило на заседании в четверг программу действий и график мероприятий по программы "Чистая Армения", которая нацелена на очистку страны от мусора, сокращение незаконных скоплений мусора и закрытия незаконных мусорных свалок. В рамках программы предусматривается проведение субботников, повышение уровня культуры и охраны окружающей среды, а также законодательные изменения по ужесточению штрафов.В рамках программы число мусорных свалок в стране снижено с 2300 до 564, а до конца года планируется довести их число до 126.