Арабские страны раскрыли список требований к Катару

Дипломаты из ОАЭ, Саудовской Аравии, Египта и Бахрейна заявили о том, что любое посредничество в кризисе вокруг Катара должно основываться на списке из шести требований, который был одобрен главами МИД арабских стран на встрече в Каире 5 июля, сообщает в четверг эмиратское информационное агентство WAM.

По заявлению дипломатов, которые провели совместную пресс-конференцию в Нью-Йорке, список включает в себя "необходимость придерживаться борьбы с экстремизмом и терроризмом, отказ от подстрекательства и призывов к нетерпимости и насилию, соблюдение соглашений 2013 и 2014 годов в рамках ССАГПЗ и соблюдение всех итогов арабо-американского саммита в Эр-Рияде в мае 2017 года",сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Кроме этого, был упомянут "отказ от вмешательства во внутренние дела и поддержки незаконных формирований" и "принцип ответственности всех стран международного сообщества за борьбу с терроризмом и экстремизмом".

Также представители бойкотирующих Катар арабских стран отметили, что Доха не предприняла никаких серьезных шагов, чтобы ответить на первоначальные требования, которые были выдвинуты к ней в июне.

В среду стало известно, что Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет сократили список требований для Катара и призвали выполнить их без обозначения конкретных сроков. По данным газеты The Wall Street Journal, арабские страны вместо 13 детальных требований сформировали шесть общих "принципов". По данным издания, в новом списке отсутствует требование закрыть всю спутниковую телевизионную сеть "Аль-Джазира", а также незамедлительно выслать из Катара всех членов исламистских организаций.