Премьер-министр Армении Карен Карапетян требует прекратить урегулировать процедуры в вопросах предоставления лицензий и других документов

Проволочки и бюрократизм в вопросах предоставления юридическим и физическим лицам лицензий и других документов в некоторых ведомствах недопустимы. Об этом заявил сегодня премьер-министр Армении Карен Карапетян на заседании правительства республики. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении.

Более того, по словам Карена Карапетяна, в ряде ведомств отсутствуют принцип одного окна или единый механизм предоставления государственных услуг.

«Мы должны тщательно изучить ситуацию и через месяц исключить подобные явления. Сейчас мы не называем конкретных ведомств, каждое из них, наверное, знает, поскольку сложилась недопустимая ситуация», – сказал Карен Карапетян.

Карен Карапетян поручил за месяц разработать и представить в аппарат правительства программу действий по уточнению сроков предоставления лицензий и иных документов, упрощению администрирования, обеспечению принципа одного окна и пр.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил министру экологии Армении в 2- месячный срок представить пакет законопроектов, регулирующих вопросы незаконного использования природных ресурсов. Наказания за незаконную добычу природных ресурсов необходимо усилить. Об этом заявил сегодня премьер-министр Армении Карен Карапетян на заседании правительства республики.

По его словам, сейчас эти наказания (за добычу без разрешения или свыше нормы в разрешении) несоразмерны нарушению, поэтому не помогают устранить их. А это даёт нарушителям неоправданные преимущества перед добросовестными предприятиями. В связи с этим премьер-министр поручил министру экологии Арцвику Минасяну в двухмесячный срок составить и представить в аппарат правительства пакет предложений по уточнению этих вопросов.

С августа наложение ареста на имущество или денежные средства хозяйствующих субъектов будет проводиться соразмерно их долгам. Об этом заявил сегодня премьер-министр Армении Карен Карапетян на заседании правительства республики.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян сегодня на заседании правительства республики коснулся вопроса соразмерного наложения ареста на имущество или денежные средства физических и юридических лиц.

По его словам, в течение последних месяцев КГД и ЦБ Армении провели работу по разработке правовых актов, необходимых для обеспечения наложения Службой принудительного исполнения судебных актов ареста на имущество и денежные средства хозяйствующих субъектов в конкретном размере.

Отметим, ранее премьер Армении заявил, что хозяйствующими субъектами часто поднимается вопрос наложения Службой принудительного исполнения судебных актов ареста на их денежные средства несоразмерно размеру обязательств в том случае, когда у них бывает движимое или недвижимое имущество, стоимость которого бывает соразмерна обязательству либо наоборот.

Как указал сегодня Карен Карапетян, принятие указанных правовых актов предоставит возможность на практике минимизировать случаи несоразмерного наложения ареста на имущество или денежные средства.

«С учетом сказанного, от КГД и ЦБ ожидаем обеспечения принятия необходимых правовых актов и применения новых механизмов в максимально сжатые сроки», – подчеркнул премьер.

На заседании правительства Армении сегодня было обсуждено и одобрено техническое задание единой маршрутной сети.

Министр транспорта, связи и информационных технологий РА Ваан Мартиросян отметил, что принятие проекта обусловлено обеспечением транспортного обслуживания всей территории республики.

Основная цель технического задания – обеспечение эффективных пассажирских перевозок из сел в областные центры либо крупные областные города, а затем и в Ереван. Исходя из пассажиропотока, будет определен вид необходимого для того или иного маршрута вида транспорта.

При этом глава Минтранса РА сообщил премьер-министру Карену Карапетяну, что данный вопрос обсуждался с рядом операторов. Кроме того, по его словам, в тендере, который объявит правительство, смогут участвовать и международные операторы.

В Армении перестанут продлевать срок действия паспортов старого образца. Постановление об этом принято на заседании правительства Армении 20-го июля.

Замначальника полиции Армении Вардан Егиазарян заявил на заседании правительства Армении, что сейчас продлению не подлежат 10-летние биометрические паспорта, но срок действия паспортов старого образца продлевать можно. Тем не менее, ряд стран, в том числе США и европейские государства, запрещают въезд гражданам с такими паспортами либо не выдают им визы. «Поэтому от практики продления срока действия паспортов нужно отойти», - добавил Егиазарян.

«Ряд стран, в том числе США и европейские государства, запрещают въезд гражданам с такими паспортами, что вызывает недовольство граждан. Кроме того, продление паспортов, выданных на 10 лет, вызывает ряд проблем, в том числе, по идентификации граждан по фотографиям, что также вызывает недовольство граждан»,- добавил Егиазарян.

На заседании правительства Армении были обсуждены и другие вопросы и законпроекты.