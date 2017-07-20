Для выяснения обстоятельств смерти Рубена Погосяна ведется расследование

В следственном отделе Норк-Мараш и Кентрон СК Армении предпринимаются все необходимые следственные действия для выяснения обстоятельств смерти психолога Рубена Погосяна. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

Получившего 17-го июля ножевые ранения психолога Рубена Погосяна спасти не удалось. Он умер в больнице. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает работавший с ним в Педагогическом университете имени Хачатура Абовяна профессор Самвел Худоян.

В 1-й клинической больнице имени Гераци сообщают, что Рубен Погосян скончался под утро 20-го июля от последствий развившегося двойного инфаркта миокарда и кардиогенного шока.

Рубен Погосян был доставлен в 1-ю клиническую больницу имени Гераци с многочисленными резаными ранами в области головы и лица, а также верхних конечностей, с обильным кровотечением и в состоянии геморрагического шока тяжелой степени. Пострадавший был немедленно эвакуирован в операционную, где ему оказали помощь челюстно-лицевые хирурги и другие узкие специалисты. Состояние осложнилось массивной кровопотерей, которая привела к двойному инфаркту миокарда. В данный момент состояние здоровья получившего ножевые ранения психолога Рубена Погосяна оценивается как критически тяжелое.

Руководитель Центра психологических услуг «АЙГ», преподаватель Педагогического университета имени Хачатура Абовяна психолог Рубен Погосян получил ножевые ранения в своем кабинете. Психолог в тяжелом состоянии был доставлен в одну из ереванских больниц. Состояние психолога Рубена Погосянаоценивается как стабильно тяжелое. По сведениям полиции Армении, инцидент произошел 17-го июля.

«В этот день, в районе 14.45, полиция получила из больницы сообщение о том, что к ним доставлен пострадавший Р.П., 1947 года рождения, с диагнозом «резаная рана лица, множественные ранения, кровотечение.

Сотрудники полиции выяснили, что в тот же день, в районе 14.00, в Центре психологических услуг «АЙГ» по адресу пр.Маштоца,40, некий Грант Г., 1983 года рождения, ножом для резания бумаги нанес множественные ранения пострадавшему Р.П.