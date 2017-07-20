Политолог считает возможность возобновления широкомасштабных военных действий в НКР маловероятной

Возможность возобновления широкомасштабных военных действий в НКР видится маловероятной. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал российский политолог, профессор МГИМО Андраник Мигранян.

По его словам, возобновление широкомасштабных военных действий в НКР не отвечает интересам ни противостоящих сторон, ни сверхдержав.

«Азербайджан постоянно прибегает к провокациям, говорит о возможности решения конфликта военным путем, однако возобновление широкомасштабных военных действий в НКР не отвечает интересам ни противостоящих сторон, ни сверхдержав, у которых в регионе имеется множество проблем в Ираке, Сирии, а также с курдами»,- сказал российский политолог, профессор МГИМО Андраник Мигранян.

По его словам, Азербайджан может спровоцировать короткую войну, исходя из своих внутриполитических проблем.

Как сказал российский политолог, профессор МГИМО Андраник Мигранян, он вернулся из Арцаха недавно. Там он побывал на позициях и заметил явную разницу, многие недостатки после апрельской войны были исправлены.