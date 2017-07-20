Мы хотим выиграть во всех матчах – будь то «Манчестер-Сити», «Реал» или Барселона»: Генрих Мхитарян

Капитан сборной Армении по футболу и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян считает, что «красные дьяволы» всегда стренятся к победе, независимо от того, кто является их противником.

«Я уверен, что сезон 2017-2018-го будет для нас еще более удачным, поскольку мы способны на большее. Продолжим усердно работать, чтобы достичь наших целей. Забивя голы до начала сезона, чувствую себя хорошо»,- сказал капитан сборной Армении по футболу и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян.

Как передает «Арменпресс» с его слов, рассказывая о предстоящем манчестерском дерби, он сказал: «Конечно, это товарищеская встреча, однако мы попытаемся показать нашу лучшую игру, ведь мы играем против «Манчестер-Сити». Мы хотим выиграть во всех матчах – будь то «Манчестер-Сити», «Реал» или Барселона»».

В эти дни проводящий сборы в США клуб «Манчестер Юнайтед» уже отпраздновал 2 победы в товарищеских встречах. В обеих встречах капитан сборной Армении по футболу и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян забил гол.