Решением премьер-министра Армении Карена Карапетяна, Вараздат Карапетян назначен на должность замминистра территориального управления и развития Армении. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации правительства Армении.

До этого Вараздат Карапетян занимал должность директора Фонда территориального развития Армении.