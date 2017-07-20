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Вараздат Карапетян назначен на должность замминистра территориального управления и развития Армении


Решением премьер-министра Армении Карена Карапетяна,  Вараздат Карапетян назначен на должность замминистра территориального управления и развития Армении. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации правительства Армении.

До этого Вараздат Карапетян занимал должность директора Фонда территориального развития Армении.

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