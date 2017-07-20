Армения присоединяется к Вашингтонскому соглашению о спасении и возвращении космонавтов

Правительство Армении одобрило законопроект о ратификации подписанного 22-го апреля 1968 года в Лондоне, Москве и Вашингтоне соглашения «О спасении и возвращении космонавтов и возврате запущенных в космическое пространство объектов».

Как передает «Арменпресс», законопроект в надлежащем порядке будет представлен в НС Армении. По условиям соглашения каждая из договаривающися сторон , которая получает сведения или же выясняет, что экипаж космического корабля подвергся аварии, или очутился в критической ситуации, или совершил экстренную посадку в районах, не находящихся в его юрисдикции, или же в нейтральных водах, или же вэкстерриториальной зоне, немедленно сообщает об этом органу, выпустившему данный космический корабль, оповещает об этом Генсека ООН, который посредством имеющихся в его распоряжении средств связи распространяет эту информацию.

Кроме того, если космический корабль совершил посадку по экстренным показаниям на территории договаривающейся стороны, то данная сторона предпринимает все необходимые действия по спасению экипажа космического корабля и оказывает ему всемерную помощь.