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Правительство Армении подтвердило – в Армении перестанут продлевать срок действия паспортов старого образца


В Армении перестанут продлевать срок действия паспортов  старого образца. Постановление об этом принято на заседании правительства Армении 20-го июля.

Как передает «Арменпресс»,  замначальника полиции Армении Вардан Егиазарян заявил на заседании правительства Армении, что сейчас продлению не подлежат 10-летние биометрические паспорта, но срок действия паспортов старого образца продлевать можно. Тем не менее, ряд стран, в том числе США и европейские государства, запрещают въезд гражданам с такими паспортами либо не выдают им визы. «Поэтому от практики продления срока действия паспортов нужно отойти», - добавил Егиазарян.

«Ряд стран, в том числе США и европейские государства, запрещают въезд гражданам с такими паспортами, что вызывает недовольство граждан. Кроме того, продление паспортов, выданных на 10 лет, вызывает ряд проблем, в том числе, по идентификации граждан по фотографиям, что также  вызывает недовольство граждан»,- добавил Егиазарян.

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