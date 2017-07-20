Страны ЕАЭС согласуют общий порядок установления тарифов на транспортировку углеводородов

На совещании под председательством члена Коллегии (министра) по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Адамкула Жунусова найден консенсус по ряду пунктов программ создания общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов. В частности, согласовано единое понимание того, что рыночная цена на газ будет определяться в прямых договорах на его поставку между участниками общего рынка газа Евразийского экономического союза (ЕАЭС) или в ходе биржевых торгов при отсутствии ценового регулирования.

«Мы бы хотели максимально ускорить работу над документами, которые нам поручили разработать главы государств ЕАЭС. Фактически пакет документов по обоим проектам должен быть подготовлен уже к осени этого года», – отметил министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Адамкул Жунусов.

Как заявил директор Департамента энергетики ЕЭК Леонид Шенец, проекты программ обсуждались достаточно активно, но по некоторым вопросам надо по-прежнему искать общие позиции. «Прошу исходить из того, что нам важно создать общий рынок энергоресурсов для всей «пятерки» стран ЕАЭС, а не для отдельно взятого государства Союза», – подчеркнул он.

Участники совещания договорились о статусе и формате порядка осуществления биржевых торгов газом, который будет действовать до вступления в силу правил торговли газом на общем рынке ЕАЭС и утверждаться на уровне вице-премьеров стран Союза соответствующим актом Совета Комиссии.

При этом Комиссия совместно с уполномоченными органами стран Союза будет разрабатывать методические рекомендации по формированию биржевых и внебиржевых ценовых индикаторов на общем рынке газа ЕАЭС, а также порядок проведения мониторинга этих индикаторов.

К моменту запуска общих рынков предполагается разработать методологию тарифообразования в отношении услуг по транспортировке газа, нефти и нефтепродуктов, а также механизмы, предотвращающие перепродажу газа, приобретенного на общем рынке, в третьи страны.

Запуск общего рынка газа ЕАЭС должен привести к увеличению числа участников рынка, а также способствовать снижению оптовых цен на газ для разных категорий потребителей. В нефтяной сфере, в случае успешной реализации проекта, будут обеспечены свободные поставки нефти и нефтепродуктов, увеличится прозрачность ценообразования, вырастет эффективность использования инвестиционного потенциала за счет консолидации финансовых ресурсов.