С августа наложение ареста на имущество или денежные средства хозяйствующих субъектов будет проводиться соразмерно их долгам. Как передает «Арменпресс», об этом заявил сегодня премьер-министр Армении Карен Карапетян на заседании правительства республики.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян сегодня на заседании правительства республики коснулся вопроса соразмерного наложения ареста на имущество или денежные средства физических и юридических лиц.

По его словам, в течение последних месяцев КГД и ЦБ Армении провели работу по разработке правовых актов, необходимых для обеспечения наложения Службой принудительного исполнения судебных актов ареста на имущество и денежные средства хозяйствующих субъектов в конкретном размере.

Отметим, ранее премьер Армении заявил, что хозяйствующими субъектами часто поднимается вопрос наложения Службой принудительного исполнения судебных актов ареста на их денежные средства несоразмерно размеру обязательств в том случае, когда у них бывает движимое или недвижимое имущество, стоимость которого бывает соразмерна обязательству либо наоборот.

Как указал сегодня Карен Карапетян, принятие указанных правовых актов предоставит возможность на практике минимизировать случаи несоразмерного наложения ареста на имущество или денежные средства.

«С учетом сказанного, от КГД и ЦБ ожидаем обеспечения принятия необходимых правовых актов и применения новых механизмов в максимально сжатые сроки», – подчеркнул премьер.