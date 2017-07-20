Суд в Азербайджане приговорил блогера Лапшина к 3 годам тюрьмы

Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил к 3 годам тюрьмы блогера Александра Лапшина – гражданина России и Израиля. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство АПА. На заседании 19го июля Лапшин воспользовался своим правом последнего слова и заявил, что не принимает предъявленные ему обвинения.

Его адвокат Эдуард Чернин потребовал оправдать своего подзащитного, поскольку все предъявленные ему обвинения являются безосновательными. «Мнения экспертов не основаны на весомых доказательствах, поскольку в своих статьях Лапшин не призывал нарушать территориальную целостность Азербайджана»,- сказал адвокат Эдуард Чернин. Ранее прокурор в суде потребовал 6 с половиной лет для Александра Лапшина.

Напомним, что Генпрокуратура Азербайджана в отношении Лапшина возбудила уголовное дело по статьям 281.2 (неоднократные публичные призывы, направленные против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения) Уголовного кодекса Азербайджана. Эти статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 до 8 лет.

Отметим, что 15 декабря 2016 года стало известно о том, что российско-израильского блогера и путешественника Александра Лапшина задержали в столице Беларуси по запросу Азербайджана по статье «публичные призывы, направленные против государства». 7 февраля 2017 года блогера доставили в Баку спецрейсом. Он был этапирован в следственный изолятор №1 Пенитенциарной службы министерства юстиции Азербайджана.

Блогер ранее вызвал волну возмущения в Азербайджане серией своих постов из Баку, в которых рассказывал о бакинских трущобах, а также фактом приезда в Азербайджан, где он внесен в так называемый «черный список» МИД за посещение Нагорно-Карабахской Республики (Арцаха).

Лапшин еще в 2011 году назвал этот «черный список» МИД пустой бутафорией и предупредил, что спокойно посетит Азербайджан тогда, когда ему это будет нужно. Со времени внесения его имени в список он посетил Азербайджан дважды – в 2012 и в июне 2016.

В частности он сообщил о некоторых нюансах морально устаревшей системы работы пограничной службы Азербайджана, базы данных которой не функционируют в режиме онлайн и обмен данными между различными пунктами пересечения границ осуществляется, по сути, в «ручном» режиме, что и сыграло на руку Лапшину.

Иронизируя, Лапшин отмечал, что у него не укладывается в голове, что «целое азербайджанское государство ведет борьбу с каким-то там блогером». Он также пообещал в 2017 году вновь посетить Азербайджан, власти которого с колоссальной долей вероятности опять «профукают» этот приезд.

Кроме того, он писал, что все больше разочаровывается страной под названием Азербайджан, «попавшей в руки бездарностей, порочащих не только имидж страны, но и память собственных погибших».