Мэр Еревана Тарон Маргарян навестил военнослужащих из Еревана
11:39, 20 Июль, 2017
Мэр Еревана Тарон Маргарян в рамках официального визита в Арцах вместе с руководителем фракции «Республиканская партия» в Совете старейшин Еревана Сергеем Мкртчяном, председателем постоянной комиссии по финансово-кредитным и экономическим вопросам Совета старейшин Арменом Еремяном и руководителями административных районов Еревана посетил одну из воинских частей Армия обороны Арцаха и встретился с военнослужащими из Еревана.
Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.
Выразив благодарность всем солдатам и офицерскому составу, мэр Тарон Маргаярн подчеркнул, что благодаря храбрости солдат, в особенности тех, кто служит в приграничной зоне, сохраняется мир и создается возможность созидать и обеспечивать постепенное развитие двух армянских республик.
Солдаты в свою очередь поблагодарили Тарона Маргаряна за постоянное внимание и поддержку, и за возможность встретиться с родителями. Они также заверили мэра, что с большой гордостью и ответственностью защищают границы своей родины.