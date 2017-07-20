Мэр Еревана Тарон Маргарян навестил военнослужащих из Еревана

Мэр Еревана Тарон Маргарян в рамках официального визита в Арцах вместе с руководителем фракции «Республиканская партия» в Совете старейшин Еревана Сергеем Мкртчяном, председателем постоянной комиссии по финансово-кредитным и экономическим вопросам Совета старейшин Арменом Еремяном и руководителями административных районов Еревана посетил одну из воинских частей Армия обороны Арцаха и встретился с военнослужащими из Еревана.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.



Беседуя с ними, Тарон Маргарян заметил, что защита границ родины очень важная и ответственная миссия и заверил, что мэрия Еревана и впредь будет содействовать военнослужащим и их семьям.Выразив благодарность всем солдатам и офицерскому составу, мэр Тарон Маргаярн подчеркнул, что благодаря храбрости солдат, в особенности тех, кто служит в приграничной зоне, сохраняется мир и создается возможность созидать и обеспечивать постепенное развитие двух армянских республик.Солдаты в свою очередь поблагодарили Тарона Маргаряна за постоянное внимание и поддержку, и за возможность встретиться с родителями. Они также заверили мэра, что с большой гордостью и ответственностью защищают границы своей родины.