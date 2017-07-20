Премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил урегулировать вопросы незаконного использования природных ресурсов

Премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил министру экологии Армении в 2- месячный срок представить пакет законопроектов, регулирующих вопросы незаконного использования природных ресурсов. Наказания за незаконную добычу природных ресурсов необходимо усилить. Как передает «Арменпресс», об этом заявил сегодня премьер-министр Армении Карен Карапетян на заседании правительства республики.

По его словам, сейчас эти наказания (за добычу без разрешения или свыше нормы в разрешении) несоразмерны нарушению, поэтому не помогают устранить их. А это даёт нарушителям неоправданные преимущества перед добросовестными предприятиями. В связи с этим премьер-министр поручил министру экологии Арцвику Минасяну в двухмесячный срок составить и представить в аппарат правительства пакет предложений по уточнению этих вопросов.