Премьер-министр Армении Карен Карапетян требует прекратить проволочки и бюрократизм в вопросах предоставления лицензий и других документов

Проволочки и бюрократизм в вопросах предоставления юридическим и физическим лицам лицензий и других документов в некоторых ведомствах недопустимы. Как передает «Арменпресс», об этом заявил сегодня премьер-министр Армении Карен Карапетян на заседании правительства республики.

Более того, по словам Карена Карапетяна, в ряде ведомств отсутствуют принцип одного окна или единый механизм предоставления государственных услуг.

«Мы должны тщательно изучить ситуацию и через месяц исключить подобные явления. Сейчас мы не называем конкретных ведомств, каждое из них, наверное, знает, поскольку сложилась недопустимая ситуация», – сказал Карен Карапетян.

Карен Карапетян поручил за месяц разработать и представить в аппарат правительства программу действий по уточнению сроков предоставления лицензий и иных документов, упрощению администрирования, обеспечению принципа одного окна и пр.