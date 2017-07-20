Кабмин Колумбии и сотрудники администрации президента подали в отставку

Кабинет министров, высшие советники и высокопоставленные сотрудники администрации президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса подали в отставку. Об этом в среду сообщил генеральный секретарь администрации главы республики Альфонсо Прада.

Решение кабинета министров и высших чиновников продиктовано необходимостью сделать более эффективной работу правительства на фоне нарастающих проблем в государственном управлении страны и падения рейтинга президента в обществе,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Решение о перестановках в правительстве в Колумбии принимает президент, который пока еще не объявил официально, кто из министров останется на своем месте, а кто будет вынужден покинуть свой пост.

Первый тур предстоящих президентских выборов в Колумбии состоится 27 мая 2018 года, а мандат действующего президента Сантоса истекает 7 августа 2018 года.



