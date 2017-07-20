У сенатора Маккейна диагностировали опухоль мозга

Врачи диагностировали у сенатора Джона Маккейна (республиканец, от штата Аризона) опухоль мозга.

Как сообщает Арменпресс, об этом информирует ТАСС со ссылкой на заявление, опубликованном на сайте сенатора.

14 июля хирурги медицинского центра в Финиксе (штат Аризона) успешно провели операцию по удалению пятисантиметрового сгустка крови из левого глаза Маккейна. 80-летний сенатор в настоящее время чувствует себя хорошо, но не будет заниматься делами в течение следующей недели.



По словам врача, опухоль была удалена.

Президент США Дональд Трамп пожелал сенатору скорейшего выздоровления.

"Сенатор Джон Маккейн всегда был борцом. Меланья и я мысленно с сенатором Маккейном и всей его семьей”, - сказал президент.