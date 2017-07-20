У сенатора Маккейна диагностировали опухоль мозга
Врачи диагностировали у сенатора Джона Маккейна (республиканец, от штата Аризона) опухоль мозга.
Как сообщает Арменпресс, об этом информирует ТАСС со ссылкой на заявление, опубликованном на сайте сенатора.
14 июля хирурги медицинского центра в Финиксе (штат Аризона) успешно провели операцию по удалению пятисантиметрового сгустка крови из левого глаза Маккейна. 80-летний сенатор в настоящее время чувствует себя хорошо, но не будет заниматься делами в течение следующей недели.
По словам врача, опухоль была удалена.
Президент США Дональд Трамп пожелал сенатору скорейшего выздоровления.
"Сенатор Джон Маккейн всегда был борцом. Меланья и я мысленно с сенатором Маккейном и всей его семьей”, - сказал президент.