При содействии мэрии Еревана в Степанакерте продолжается строительство «Парка воинов-освободителей- Азатамартиков»
11:00, 20 Июль, 2017
Находящийся с официальным визитом в Арцахе мэр Еревана Тарон Маргарян вместе с мэром Степанакерта Суреном Григоряном и председателем Союза воинов-освободителей Арцаха, генералом-майором Самвелом Карапетяном посетили «Парк Азатамартиков» (парк воинов-освободителей), ознакомились с ходом работ по строительству зоны отдыха площадью в 2га. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.
Строительство парка осуществляется в рамках программы сотрудничества, установленного между мэриями Еревана и Степанакерта.
Представив подробности программы, ответственные лица отметили, что оформление парка будет выделятся оригинальными архитектурными и ландшафтными решениями, фонтанными комплексами и аллеями. Также будет построен амфитеатр для организации спектаклей и мероприятий. Через территорию парка будет также обеспечена пешеходная связь от улицы Туманяна до школы, стадиона и площади.
Придав важность строительству «Парка Азатамартиков», ответственные лица выразили благодарность мэру Еревана за инициативу и реализацию программы, отметив, что эта зона отдыха станет еще одним символом эффективного сотрудничества, сформированного между двумя армянскими столицами.
Мэр Степанакерта в свою очередь выразил уверенность в том, что парк станет удобной зоной отдыха как для жителей Степанакерта, так и для гостей столицы Арцаха.