Более половины американцев не одобряют политику США в отношении России

Более половины американцев считают, что администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа проводит политику в отношении России ненадлежащим образом. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду результаты опроса общественного мнения, проведенного американским телеканалом Fox News.

Как выяснили исследователи, 56% респондентов заявили, что недовольны курсом Вашингтона в отношении Москвы, одобрили его 33%, по большей части это республиканцы, проголосовавшие за Трампа на выборах. Остальные не смогли или отказались ответить. Чем именно не устраивает участников исследования подход Вашингтона к РФ, в материалах не уточняется,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Согласно результатам опроса телеканала, проведенного в апреле, американскую политику в отношении России поддерживали 40% респондентов, противоположного мнения придерживались 52%. Не ответили тогда 7%.

По последним данным, в общей сложности одобряет работу Трампа на посту главы американской администрации 41% опрошенных, недовольны ею 52%. Не определились с ответом 6%.