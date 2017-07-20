Дипломат: РФ и США начинают межведомственный диалог по стратегической стабильности

Россия и США намерены начать диалог по вопросам стратегической стабильности, в котором будут принимать участие не только внешнеполитические, но и другие заинтересованные ведомства обеих стран. Об этом сообщил в среду ТАСС в связи с недавним раундом российско-американских консультаций по "раздражителям" в двусторонних отношениях представитель Госдепартамента США. Участие в этом прошедшем 17 июля в Вашингтоне раунде переговоров, которые были направлены на устранение различных проблемных моментов в двусторонних связях, принимали заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и заместитель госсекретаря США по политическим делам Томас Шэннон,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Тематика переговоров по стратегической стабильности и созыва нового заседания Двусторонней консультативной комиссии (ДКК), следящей за выполнением российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (Нового ДСНВ), была упомянута в заявлении Госдепартамента США, обнародованном по завершении встречи Рябкова и Шэннона. Как говорилось в документе, распространенном от имени главы пресс-службы внешнеполитического ведомства США Хезер Науэрт, Москва и Вашингтон "привержены проведению в будущем заседания Двусторонней консультативной комиссии по Новому ДСНВ и переговоров по стратегической стабильности". Со своей стороны упомянутый представитель Госдепартамента США вслед за Науэрт уточнил, что Шэннон и Рябков, как было условлено, обменяются предложениями о сроках организации таких контактов "в ближайшем будущем".