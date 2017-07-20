В Арцахе организованы регулярные туристические пассажироперевозки
10:00, 20 Июль, 2017
Регулярные туристические пассажироперевозки начнут осуществляться в Арцахе с 20-го июля по инициативе Министерства экономики Арцаха. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства экономики Арцаха.
"В маршрут Степанакерт - Гандзасар включена также экскурсия в дом-музей Никола Думана, а в маршрут Степанакерт - аквапарк Тоги – в туристическую зону дерева Тнджре и дворец меликов в Тоге", - говорится в сообщении.
Автобусы будут отправляться из Степанакерта один раз в день в 9:15, кроме понедельника. Билеты можно приобрести в туристическом информационном центре в Степанакерте. Их минимальная стоимость составляет 250 драмов.