Молодежная общественная организация американских армян «Армянские орлы» помогает жителям приграничных сел Армении крепко стоять на своей земле

Группа молодых американских армян профинансировала ряд бизнес-программ в приграничных селах Армении. Молодежная общественная организация американских армян «Армянские орлы» объединилась после апрельской войны вокруг замысла поддержать как-то Армению. Обсудив возможные варианты оказания помощи, он и решили осуществить такие программы, которые в будущем создадут для семей возможность работать, решать свои бытовые проблемы и задачи. Основатель молодежной общественной организации американских армян «Армянские орлы» Андраник Балоян, проживающий в Глендэлле, сказал в беседе с «Арменпресс», что их цель – создать рабочие места для жителей приграничных сел Армении.

«Это будет способствовать тому, чтобы жители приграничных сел Армении крепко стояли на своей земле, продолжали жить в этой зоне, поддерживая своий солдат. В конце концов, Армения начинается с границы. Для воплощения в жизнь нашей идеи мы решили сотрудничать с общественной организацией «Граница». Я знал о деятельности этой организации. Установив с ними связь, мы начали работать. В Глендэлле мы собрали финансовые средства, на которые смогли профинансировать бизнес-планы жителей приграничного села Баганис»,- сказал Андраник Балоян. Он и другой представитель молодежной общественной организации американских армян «Армянские орлы» Ваграм Шалвардзян приехали в Армению, посетили приграничные села, ознакомившись на месте с ходом работ и нуждами.

Ответственная по программам общественной организации «Граница» Анаит Назарян сказала, что в приграничных селах Тавуша проводятся различные программы, начиная с сельскохозяйственных, кончая культурными и образовательными. Основаня работа ведется с жителями сел на армяно-азербайджанской границе.

«В основном, работаем с семьями. Начали с основания теплиц, пасек, сейчас осуществляем модели малого семейного бизнеса, который сможет обеспечить семье доход, став ее основным занятием»,- сказала Анаит Назарян.

Прежде всего, они объявляют о намерении финансировать бизнес-идеи, после чего крестьяне представляют им свои идеи. Организация оценивает их, место на рынке, которое смогут занять эти идеи, соответственно, принимается решение об оказании финансовой поддержки.

Организация начала свою активность с села Бергабер, где в рамках финансирования GIZ оказала поддержку 6 бизнес-проектам: производству вяленной рыбы, тепличному хозяйству, производству биогумуса, кормовой мельнице и др.

В селе Баганис молодежная общественная организация американских армян «Армянские орлы» осуществляет 5 бизнес-проектов. В данное время они запустили швейное производство: автор идеи – молодая девушка, бизнес уже раскручен, есть заказы. Профинансировали бизнес по оказанию услуг.

«Одна идея – боронование, другая – покос, что помогает обработке земель в приграничных районах на косогорах, где трудно применять обычную технику. Мы предоставили соответствующее оборудование»,- сказала она. Следующая программа – открыть рыбный магазин, если он заработает, будет основано малое рыбоводческое хозяйство.

Как сказала Анаит Назарян, они помогают всем бизнес-проектам предоставлением оборудования, денег не дают. Если автор идеи выполняет свои обязательства, оборудование передается ему в качестве дара.

Как сказал Андраник Балоян, он и только что вернулись из Баганиса, где ознакомились с ходом работ на местах.

«Были очень впечатлены, в беседе с жителями увидели, что у них просыпается надежда на завтрашний день, на наличие работы. Их воодушевление воодушевляет и нас. Если подобных программ будет много, это поможет изменить ситуацию. Для работящих людей надо создавать возможности»,- сказал Андраник Балоян.

По его словам, они готовы продолжить сотрудничество с общественной организацией «Граница». По возвращении в Глендэлл они представят результаты своей деятельности, и Андраник Балоян уверен, что увидев это, многие присоединятся к ним.