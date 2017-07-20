Предстоящие новости: 20.07.2017

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 20-го июля, состоится oчередное заседание правительства Армении. Среди прочих, будет рассмотрен вопрос о выдаче разрешения лицею «Ширакаци» права организации процесса образования на английском языке.

В В Гюмри и Дилижане продолжит работу территориальный форум «Совмещение усилий для стратегических целей, активации региональных и местных факторов».

Сегодня, 20-го июля, состоится пресс-конференция российского политолога, кандидата исторических наук Андраника Миграняна на тему "Пути урегулирования карабахского конфликта".

23-го июля в Армении будет отмечаться праздник «Вардавар». Сегодня, 20-го июля, состоится пресс-конференция иерея Петроса Маляна и члена молодежного союза «Арарат» Татев Захарян по этому поводу.

Сегодня, 20-го июля, состоится пресс-конференция диетолога Асмик Абовян и аллерголога Севана Ирицяна. Будут обсуждаться вопросы, связанные с жаркой погодой и повышенным УФО в Армении.

Сегодня, 20-го июля, состоится пресс-конференция по случаю старта первой триеннале современного искусства «Стандарт», которая пройдет в Ереване, Гюмри и Севане.

В Союзе искусств «Нарекаци» состоится выставка работ погибшего в ходе Апрельской четырехдневной войны архитектора Арамаиса Микаеляна.

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