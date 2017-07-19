В Арцахе мэр Тарон Маргарян воздал дань уважения памяти жертв Великой Отечественной войны и освободительной борьбы за свободу Арцаха
Находящаяся с официальным визитом в Республике Арцах делегация, возглавляемая мэром Еревана Тароном Маргаряном, в сопровождении мэра Степанакерта Сурена Григоряна посетила мемориальный комплекс в столице Арцаха, где воздала дань уважения памяти жертв Великой Отечественной войны и освободительной борьбы за свободу Арцаха.Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, мэр Тарон Маргарян вместе с мэром Степанакерта возложил также цветы к могилам воинов, павших в Арцахской войне.
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