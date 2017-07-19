Армянский таксист вернул послу Германии потерянный мобильный телефон

Посол Германии в Армении Матиас Кислер 19 июля принял таксиста Сурена Согояна, который нашел личный мобильный телефон посла в своей машине и привез его в посольство, сообщает Арменпресс.

«Посол Кислер был очень доволен этим большим сюрпризом и искренне поблагодарил г-на Согояна», - написано на странице посольства в Facebook.