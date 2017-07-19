Президент Республики Арцах принял делегацию мэрии Еревана во главе с мэром Тароном Маркаряном
20:45, 19 Июль, 2017
Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 19 июля принял делегацию мэрии Еревана во главе с мэром Тароном Маркаряном.
Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, на встрече были обсуждены вопросы, касающиеся сотрудничества между Ереваном и столицей и районами НКР, осуществления ряда программ.
Саакян отметил постоянное содействие мэрии Еревана Арцаху, назвав востребованным и важным расширение и углубление связей со столицей Армении.
Во встрече приняли участие мэр Степанакерта Сурен Григорян, другие должностные лица.