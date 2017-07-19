Президент Республики Арцах принял делегацию мэрии Еревана во главе с мэром Тароном Маркаряном

Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 19 июля принял делегацию мэрии Еревана во главе с мэром Тароном Маркаряном.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, на встрече были обсуждены вопросы, касающиеся сотрудничества между Ереваном и столицей и районами НКР, осуществления ряда программ.

Саакян отметил постоянное содействие мэрии Еревана Арцаху, назвав востребованным и важным расширение и углубление связей со столицей Армении.

Во встрече приняли участие мэр Степанакерта Сурен Григорян, другие должностные лица.