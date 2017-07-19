В нужные моменты мы снова покажем эффективность использования нового оружия: Арцрун Ованнисян

Заказчики азербайджанской пропаганды в распространяемых поддельными пользователями новостях говорят о международных соглашениях об использовании оружия, пытаясь убедить азербайджанский народ в том, что армянская сторона не имеет права применять приобретенное новое оружие. Как сообщает Арменпресс, об этом написал в Facebook пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

«В нужные моменты мы как показывали, так и снова покажем эффективность использования нового оружия», - написал он.