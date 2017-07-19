Я счастлив, поскольку мы получили возможность служить родине: Бако Саакян

19-го июля Национальное собрание Республики Арцах в силу права созвал специальное заседание, в повестке которого стоял один вопрос – избрание президента Республики.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС НКР, Открывая заседание, председатель парламента Ашот Гулян отметил, что избрание президента Республики Национальным собранием является конституционным требованием.

"Согласно требованиям статьи 168 Конституции, не ранее чем за 50 дней и не позднее чем за 40 дней до завершения полномочий действующего президента Республики, Национальное собрание по предложению фракций по меньшей мере двумя третями голосов от общего числа депутатов (22) избирает президента Республики, который пребывает в должности до истечения срока полномочий действующего Национального собрания", – пояснил Ашот Гулян.

В установленном порядке и сроках для избрания на должность президента Республики были выдвинуты две кандидатуры – Агабекян Эдуард Артаваздович (от фракции "Движение-88") и Саакян Бако Саакович (от фракций "Родина", "Дашнакцутюн" и "Демократия").

Кандидата на должность президента от фракции «Движение-88» Эдуарда Агабекяна представил депутат одноименной фракции Вилен Сафарян. Он коснулся пути, пройденном кандидатом, и его деятельности.

Согласно процедуре специального заседания, Эдуард Агабекян выступил с программной речью, в которой описал ряд концептуальных положений и свои наблюдения относительно изменений, которые в ближайшие годы необходимо осуществить в сфере безопасности, внешней политики, демографии, здравоохранения, образования и социальной сфере.

Затем Эдуард Агабекян, ответив на вопросы депутатов представил свое видение повышения эффективности местного самоуправления, а также проблем в сфере науки, образования и культуры.

Участники специального заседания затем выслушали представителей фракций "Демократия", "Родина", "Дашнакцутюн".

Представив позицию фракции «Демократия» о выдвижении Бако Саакяна на должность президента республики, председатель НС Ашот Гулян отметил важность последовательных усилий действующего президента по установлению внутриполитической стабильности и законности, обеспечению социальной справедливости и солидарности, динамичного экономического роста, преодоления военных и внешнеполитических вызовов, а также зафиксированные успехи.

"Я более чем убежден, что избрание этим парламентом президента для переходного этапа будет полностью соответствовать чаяниям нашего народа и оправдает его надежды на развитие демократической, безопасной и стабильной государственности", – подчеркнул Ашот Гулян.

Затем кандидатуру Бако Саакяна представил руководитель фракции «Родина» Артур Товмасян.

«В ближайшем будущем многое предстоит сделать. Перед государством и народом стоит множество задач. Отныне ответственность деятельность правительства будет нести новоизбранный президент. Но это не означает, что парламентские политические силы не будут иметь свою долю обязательств. Исходя из этого, партия "Свободная родина" и ее фракция выдвигает, защищает и поддерживает кандидатуру действующего президента, кандидата в президенты Бако Саакяна», – так обосновал решение фракции Артур Товмасян.

С речью о выдвижении кандидатуры Бако Саакяна выступил также член фракции "Дашнакцутюн", заместитель председателя НС Ваграм Балаян.

"Сегодня перед нами стоит ряд задач, требующих решений: развитие села и сельского хозяйства, становление органов местного самоуправления, кадровая политика, сфера образования, совершенствование системы здравоохранения. Уверен, что у нашего кандидата в президенты есть воля, решимость, целеустремленность для поиска путей решения этих вопросов", – отметил Ваграм Балаян.

В ходе заседания с речью о своей деятельности за минувшие 10 лет и предстоящих действиях в случае избрания выступил кандидат на должность президента Бако Саакян.

"На переходном этапе от эффективности совместной работы президента Республики и Национального собрания также будет зависеть то, как наша страна вступит в этап полноценной деятельности новой системы управления. На этом этапе одним из ключевых императивов будет продолжение динамичного развития обороны, безопасности, разных отраслей экономики, последовательное повышение жизненного уровня граждан, сохранение внутриполитической стабильности, особенно в нынешних сложных геополитических условиях. Учитывая все это, я готов в случае получения Вашего вотума доверия, возложить на себя полномочия президента Республики Арцах",– добавил Бако Саакян.

Затем состоялся обмен мнениями, в ходе которого выступили депутаты Арсен Арустамян, Айк Ханумян, Гагик Багунц, Давид Ишханян, Арзик Мхитарян, Арпат Аванесян и Вардгес Багирян.

После обмена мнениями, согласно установленному порядку, счетная комиссия НС организовала тайное голосование по избранию президента Республики.

Протокол специального заседания Национального собрания председатель счетной комиссии Рамела Дадаян. «В голосовании приняли участие 32 депутата. По итогам голосования баллотирующийся кандидат Агабекян Эдуард Артаваздович получил 4 голоса -"за" и 28-"против", а Саакян Бако Саакович – 28-"за", 4-"против". Недействительных бюллетеней нет».

Председатель парламента опубликовал постановление специального заседания НС, принятое по итогам тайного голосования.

Председатель Национального собрания Ашот Гулян, поздравив от имени парламента новоизбранного президента, выразил уверенность в том, что в ближайшие годы Республика Арцах продолжит уверенно и решительно идти по трудному, но единственному приемлемому пути укрепления суверенитета, развития правового, социального и демократического государства.

Новоизбранный президент Республики Арцах Бако Саакян, выразив признательность присутствующим, отметил: "Я счастлив, поскольку мы получили возможность служить родине".-0-/36/