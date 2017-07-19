Президент Армении направил поздравительное послание Бако Саакяну

Президент Армении Серж Саргсян направил поздравительное послание Бако Саакяну в связи с его избранием на пост президента Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, в послании говорится:

«Уважаемый господин Саакян,

Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост президента Республики Арцах.

Демократический и плавный ход формирования органов государственного управления свидетельствует о необратимом характере сделанного народом Арцаха выбора в пользу свободной жизни. Это путь неуклонной реализации основополагающих прав и свобод человека. Республике, созданной непоколебимым и храбрым народом Арцаха, на этом пути и в будущем также будут помогать и поддерживать все государственные структуры Армении и рассеянное по миру всё армянство.

Уверен, что Вы продолжите свою честную службу Арцаху во имя общего прогресса и благоденствия. Пусть всегда будут мирными зори нашего миролюбивого и героического народа».