Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 19-07-17

ЕРЕВАН, 19 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 19 июля, курс доллара США вырос на 0.08 драмa и составил 478.54 драм. Курс евро сократился на 1.10 драмa и составил 551.71 драм. Курс российского рубля не изменился и снова составил 8.10 драм. Курс британского фунта сократился на 0.99 драмa и составил 623.30 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 105.49 драмa и составила 19089.46 драм. Цена серебра выросла на 1.58 драмa и составила 248.78 драм. Цена платины выросла на 2.38 драмa и составила 14262.28 драм.