ЕС выделит €1,5 млн на расследование военных преступлений в Сирии

Евросоюз (ЕС) выделит €1,5 млн на работу независимой комиссии по расследованию военных преступлений в Сирии, созданной по решению Генассамблеи ООН.

Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении Еврокомиссии.

Так называемый международный беспристрастный и независимый механизм для содействия проведению расследований в отношении тех, кто несет ответственность за наиболее серьезные преступления, совершенные в Сирии с марта 2011 года, был учрежден по решению Генеральной Ассамблеи в декабре 2016 года. В соответствии с принятой Генассамблеей резолюцией, комиссии поручено собирать и анализировать доказательства правонарушений, а также готовить материалы с целью "облегчить и ускорить" проведение "непредвзятых и независимых уголовных разбирательств" в национальных, региональных или международных судах.