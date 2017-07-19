Контрактный военнослужащий в Арарате получил ранение в результате взрыва мины

Один из контрактных военнослужащих подразделения Арарата ВС Армении получил ранению в результате взрыва мины. В беседе с Арменпресс данную информацию подтвердили в Следственном комитете Армении, подчеркнув, что они получили такой вызов.

«В районе 13:50 часов контрактный военнослужащий получил осколочное ранение в нижней области ноги. Он сразу был перевезен в медцентр и получил медицинскую помощь», - отметили в СК.

На месте инцидента работает следственная группа, ведется следствие.