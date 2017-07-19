Демонтаж ярмарки Фирдуси возобновился, торговцы с ярмарки Фирдуси убрали свои товары и прилавки. До этого большая часть торговцев с ярмарки Фирдуси открыли свои палатки и продолжают торговлю. Как передает «Арменпресс», с утра они не разрешили провести демонтаж ярмарки. По их словам, эта торговля – единственный источник их сушествования. Им предложили перейти в другие торговые павильоны, от чего они отказались по причине дороговизны аренды.

Позже на территорию ярмарки ввели спецтехнику, и они вынуждены были свернуть торговлю.

Часть торговцев просила время до января 2018 года, чтобы успеть распродать свои товары. К торговцам присоединились и местные жители, которые опасаются, что после сноса ярмарки примутся за их дома. Торговцы с ярмарки Фирдуси и жители окрестных домов обратились с письмами в соответствующие инстанции.

Демонтаж планируется осуществить в рамках проекта застройки квартала N33 (территория рынка на улице Фирдуси неподалеку от Площади Республики) на территории в 5 гектаров, где будет размещена круглая площадь диаметром 85 м с многоэтажными подземными автостоянками. Там же появятся новые улицы, общественные и сервисные объекты, бизнес-центры и гостиницы, соответствующие организации проведут необходимые инженерные коммуникации.



Все прилегающие здания, являющиеся памятниками архитектуры, архитекторы сохранят. Новые здания будут иметь 5-7 этажей. Подлежащие застройке территории в дальнейшем планируется посредством новых улиц присоединить к "Вернисажу".



Общая площадь подлежащих застройке зданий и строений в рамках проекта, который намечается реализовать за 3-4 года, составит 200 тыс. кв. метров. Стоимость проекта застройки данного квартала оценивается в $300 млн.

Ранне сообщалось, что переговоры с торговцами с ярмарки Фирдуси по поводу переноса ярмарки в другое место продолжаются. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана. Территория ярмарки была признана имеющей общественное значение еще в 2007 году. На данной территории планируется провести градостроительные программы. В начале июня мэрия города Еревана заявила, что рынок, действующий на улице Фирдуси в Ереване, будет перенесен в другие торговые точки столицы в связи с планируемым проведением строительных работ на данном участке.

Как сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана, еше месяц назад в мэрии было доложено, что 20 торговцев уже перевели на другие площадки, осталось решить вопрос с 30 палатками.

С раннего утра 19-го июля была сделана попытка демонтировать торговые палатки, однако жители окрестных домов не разрешили сделать это.