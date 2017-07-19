Делегация мэрии Еревана приняла участие в летнем фестивале Аммана

По приглашению председателя городской комиссии Аммана Юсуфа Аль Шаварбеха, делегация, возглавляемая заместителем мэра Еревана Давидом Оганяном посетила столицу Иорданского Хашимитского Королевства для участия в летнем фестивале Аммана, проводимом с 11-го по 14-е июля.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, в рамках визита состоялся ряд встреч членов ереванской делегации, в том числе с председателем городской комиссии Аммана Юсуфом Аль Шаварбехом и должностными лицами мэрии Аммана.

Передав теплые слова приветствия мэра Еревана Тарона Маргаряна председателю городской комиссии Аммана, заместитель мэра Давид Оганян еще раз заверил, что мэрия Еревана и впредь готова углублять сотрудничество с Амманом. В ходе встречи были также обсуждены вопросы двустороннего взаимодействия.

В ходе визита в армянской церкви Аммана Сурб Тадевос состоялась встреча патриаршего викария армянской колонии, иерея Аветиса Ипраджяна с представителями армянкой общины Аммана.