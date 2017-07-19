Детали о состоянии здоровья получившего ножевые ранения психолога Рубена Погосяна: массивная кровопотеря привела к двойному инфаркту миокарда

Состояние здоровья получившего ножевые ранения психолога Рубена Погосяна оценивается как крайне тяжелое. Как передает «Арменпресс», на машине скорой помощи он был доставлен в клиническую больницу номер 1 вкрайне тяжелом состоянии.

Он был доставлен с многочисленными реззаными ранами в области головы и лица, а также верхних конечностей, с обильным кровотечением и в состоянии геморрагического шока тяжелой степени. Пострадавший был немедленно эвакуирован в операционную, где ему оказали помощь челюстно-лицевые хирурги и другие узкие специалисты. Состояние осложнилось массивной кровопотерей, которая привела к двойному инфаркту миокарда. В данный момент состояние здоровья получившего ножевые ранения психолога Рубена Погосяна оценивается как критически тяжелое. Руководитель Центра психологических услуг «АЙГ», преподаватель Педагогического университета имени Хачатура Абовяна психолог Рубен Погосян получил ножевые ранения в своем кабинете. Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Педагогического университета имени Хачатура Абовяна, психолог в тяжелом состоянии доставлен в одну из ереванских больниц. Состояние психолога Рубена Погосяна оценивается как стабильно тяжелое. По сведениям полиции Армении, инцидент произошел 17-го июля.

«В этот день, в районе 14.45, полиция получила из больницы сообщение о том, что к ним доставлен пострадавший Р.П., 1947 года рождения, с диагнозом «резаная рана лица, множественные ранения, кровотечение.

Сотрудники полиции выяснили, что в тот же день, в районе 14.00, в Центре психологических услуг «АЙГ» по адресу пр.Маштоца,40, некий Грант Г., 1983 года рождения, ножом для резания бумаги нанес множественные ранения пострадавшему Р.П.

Назначены экспертизы, проводится следствие»,- сказано в сообщении полиции Армении.