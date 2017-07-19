Президент: объявление новых санкций против Ирана противоречит логике

Иран выполняет свои международные обязательства, объявление новых антииранских санкций противоречит и логике, и положениям Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом заявил в среду на заседании правительства президент ИРИ Хасан Роухани.

Его заявление стало реакцией на новый пакет санкций США в отношении республики,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Исламская Республика Иран всегда была и останется приверженной выполнению своих международных обязательств. Попытки утверждать обратное, которые предпринимаются в последнее время, результата не принесут. То, что США под различными предлогами объявляют новые санкции в отношении Ирана, не является конструктивным, противоречит всякой логике и положениям СВПД", - считает президент ИРИ, текст выступления которого распространило агентство Tasnim.

Во вторник администрация США объявила о внесении в черный список 18 организаций и лиц, поддерживающих баллистическую ракетную программу Ирана, иранские военные закупки и Корпус "стражей исламской революции" (элитная составляющая ВС ИРИ).



