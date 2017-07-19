Президент Армении Серж Саргсян посетил Бюраканскую обсерваторию и спротшколу в Аштараке

Президент Армении Серж Саргсян сегодня утром с рабочим визитом отправился в Арагацотнскую область республики. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Серж Саргсян посетил Бюраканскую астрофизическую обсерваторию имени В. А. Амбарцумяна НАН РА. Глава государства ознакомился с предлагаемыми проектами по укреплению научно-образовательной роли обсерватории и привлечению молодых кадров, что нацелено также на стимулирование туризма в этом регионе.

Одно из предложений касалось создания научно-образовательного центра, деятельность которого будет основано на идее обучения современными методами астрономии посредством армянской виртуальной обсерватории.

Обсерватория планирует создать также центр посещений, в составе которого будут построены музей истории астрономии, планетарий, зал публичных лекций, будут благоустроены ведущая к телескопу дорога и прилегающие территории.

Президент с руководством обсерватории и президентом Национальной академии наук обсудил возможности реализации представленных предложений, приоритеты, проблемы, а также возможные иные варианты по достижению обозначенных целей.

Во время визита президента были обсуждены также предложения касательно Международной научной премии имени Виктора Амбарцумяна, цель которых – сделать премию более полезной и эффективной для Армении.

Из Бюраканской обсерватории президент Армении направился в Аштарак, где принял участие в церемонии открытия реконструированной и отремонтированной детско-юношеской спортивной школы спортивной общественной организации «Севан».

Президент С. Саргсян в сопровождении представителей городских властей, спортивных деятелей, руководства школы, тренеров и воспитанников совершил экскурсию по спортивной школе, ознакомился с проведенными работами, созданными для тренировок условиями и возможностями, побеседовал с представителями спортивного мира и воспитанниками данной школы.

Отметим, что реконструкционные и ремонтные работы были проведены за счет средств государственного бюджета. Стартовавшая по поручению президента РА программа была завершена в июле 2017 года. Стоимость программы составляет около 463 млн. драмов.

По словам ответственных лиц, отремонтированную спортивную школу могут посещать около 350 спортсменов – как из Аштарака, так и из близлежащих сел. В школе будут действовать секции по вольной и греко-римской борьбе, волейболу, боксу, футболу, баскетболу и тяжелой атлетике.