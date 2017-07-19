Национальное собрание на специальном заседании избрало президентом Арцаха Бако Саакяна

Национальное собрание Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики (НКР)) сегодня, 19 июля, на специальном заседании избрало президентом Бако Саакяна.

Как передает «Арменпресс», в начале заседания с речью выступил спикер НС НКР Ашот Гулян, который представил кандидатов на пост президента республики.

Затем выступили представители фракций «Родина», «Дашнакцутюн» и «Демократия» – Артур Товмасян, Ваграм Балаян и Ашот Гулян. Они обосновали свою инициативу по выдвижению на пост президента Бако Саакяна. А кандидатуру Эдуарда Агабекяна от фракции «Движение-88» представил депутат Вилен Сафарян.

На заседании присутствовали 32 депутата. Кандидатуру Бако Саакяна поддержали 28 из них, еще 4 проголосовали за избрание Эдуарда Агабекяна.

В начале специального заседания выступили кандидаты, представив свои программы. Затем состоялось тайное голосование.

Национальное Собрание НКР избрало президента на переходный период: он будет пребывать в этой должности до истечения срока полномочий действующего НС – до 2020 года. Лишь после этого состоятся общенародные выборы президента Нагорного Карабаха.

Отметим, что на заседании присутствуют 32 из 33 депутатов. Позднее состоялось закрытое тайное голосование. Результаты голосования представила Счетная комиссия.

Согласно части 1 статьи 168 Конституции Республики Арцах, не ранее чем за 50 дней и не позднее чем за 40 дней до завершения полномочий действующего президента Республики, Национальное собрание по предложению фракций избирает президента Республики, который пребывает в должности до истечения срока полномочий действующего Национального собрания.



Президентом Республики может быть избрано каждое лицо, достигшее 35 лет, последние десять лет являющееся гражданином только Республики Арцах, постоянно проживающее в Республике Арцах последние десять лет и обладающее избирательным правом.

Выборы состоятся в соответствии с принятой 20 февраля 2017 года новой конституцией, предусматривающей переход от полупрезидентской к президентской форме правления. После 2020 года пройдут общенациональные выборы, и президент будет избираться на пятилетний срок.

В начале специального заседания парламента НКР будет сформирована счетная комиссия, после чего кандидаты выступят и представят свои программы. После выступлений депутаты НС смогут задать вопросы кандидатам.

Далее состоится тайное голосование. Избранным будет считаться тот кандидат, который получит 2/3 голосов депутатов.

Три из парламентских фракций - «Родина», «Дашнакцутюн» и «Демократия», поддержали кандидатуру действующего президента Бако Саакяна. В сумме у депутатов из этих фракций 28 голосов.

Таким образом, для избрания кандидата на пост президента будет достаточно 21-го голоса из общего числа голосов 33 депутатов.