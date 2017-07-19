МИД Ирана назвало США реальной угрозой безопасности Ближнего Востока

Реальная угроза безопасности и стабильности Ближнего Востока исходит от вмешательства США в дела стран региона, заявил представитель министерства иностранных дел Ирана Бахрам Касеми.

Ранее США внесли 18 организаций и физлиц в список санкций по ракетной программе Ирана. Тегеран осудил санкции Вашингтона, сообщив, что введет ответные санкции в отношении американских лиц и компаний.

"Исламская Республика Иран убеждена, что серьезной и реальной угрозой для безопасности, стабильности и развития нашего региона является вмешательство США в дела стран, осуществляемое с особыми целями для дестабилизации обстановки и подрыва безопасности", — заявил Касеми, сообщение которого опубликовано на сайте МИД Ирана,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Говоря о военных программах Ирана, Касеми указал, что они рассчитаны на сдерживание и направлены на поддержание обороны страны. По его словам, Иран никогда не рассматривал свои возможности в этой сфере для того, чтобы угрожать какой-либо стране.